Virgin Tonic : Pourquoi les vacances d'été ne durent "que" deux mois ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Pour connaître l'origine des vacances scolaires, il faut remonter au XIIIe siècle ! En effet, à l'époque, on a accordé 80 jours aux enfants pour ce qu'on appelait "les Vendanges", c’est-à-dire des vacances pour travaux agricoles. Plus tard, afin que les enfants puissent aider leurs parents dans les champs, on leur accorde quatre semaines de vacances. Suivant les congés payés instaurés par Léon Blum en 1936, on ajoute deux semaines supplémentaires en 1938. Plus de vingt ans plus tard, alors que le pays est dans les Trente glorieuses, on arrive à dix semaines de vacances ! Résultat ? Les enfants français sont ceux qui passent le moins de temps à l'école avec 162 jours contre 181 jours en moyenne pour les autres pays de l'Union Européenne, soit par rapport à certains pays 5 semaines de plus de vacances. Rien que ça !