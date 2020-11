Virgin Tonic : Pourquoi les sous-vêtements masculins sont-ils si peu sexy ?

Si vous avez l'habitude de faire du shopping, alors vous aurez remarqué qu'inévitablement, les sous-vêtements féminins sont toujours plus "sexy" que ceux imaginés pour les hommes. Mais, pourquoi ? La réponse est simple : pendant de longues années, le corps de la femme, objet de désir, a été sexualisé. Mais, et les hommes dans tout ça ? A l'heure de l'égalité homme/femme, à l'heure où nombreux sont ceux qui veulent faire bouger les lignes, une marque de lingerie française (baptisée C.U.M) a choisi de changer la donne.

Les consommateurs peuvent ainsi retrouver quelques articles en ligne : "Des caleçons et des slips noir, certes, mais dans des matières délicates, voire transparentes. Il n’y pas de motifs, de dessins amusants ou de mauvais jeux de mots", explique le Huff Post. La marque propose ainsi des modèles “exquis, sensuels, luxueux et intrépides”. Disponibles du XS au XL, les modèles sont proposés entre 45 et 49 euros.

″Ça peut paraître cher, mais c’est au fond ce que nous payons, nous les femmes, pour de la lingerie [chez des enseignes comme Aubade et Princesse tam.tam, NDLR]”, explique la créatrice de la marque. C.U.M fera t-elle une différence dans le milieu de la mode ? On l'espère en tout cas !