Virgin Tonic : Pourquoi les sorcières ont-elles toujours un balai entre les jambes ?

Si vous écoutez chaque matin le Virgin Tonic, alors vous n'êtes pas sans savoir que Clément répond chaque jour aux questions des enfants. Top des hommes les plus riches du monde ou bien Super Mario, il n'y a pas un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et justement, cette fois, on change de registre : savez-vous pourquoi les sorcières ont toujours un balai ? Pourquoi sont-elles associée à cet objet ? On vous le donne dans le mille, tout repose sur le pain.

Pourquoi les sorcières ont-elles un balai ?

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance, la seigle composait le pain : "Or, le seigle peut contenir de l'ergot, un champignon mortel à haute dose. En petite quantité, l'ergot est aussi un puissant hallucinatoire", explique The Atlantic. Ainsi, du XIVe au XVIIe siècle, de nombreux écrits rapportent des crises de folie dans les rues : "De retour à leur état normal, ils décrivaient les visions psychédéliques accompagnant leur délire passager", détaille Atlantico. Il n'en faudra pas plus que pour les gens utilise l'ergot... pour ses vertus hallucinogènes. Au XVIe siècle, un expert médical rattaché du tribunal rapportera avoir confisqué "un pot rempli d'une pommade verte [...] composée d'herbes comme la ciguë, la belladone, la morelle et la mandragore"... ce couple sera plus tard accusé de sorcellerie.

Vous nous direz, "pourquoi un balai" ? Tout simplement pour faciliter l'absorption du baume... par voie génitale.

Avouez, vous ne verrez plus jamais les sorcières de la même façon.