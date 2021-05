Virgin Tonic : Pourquoi les chats ne sont pas obéissants comme les chiens ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Comme vous pouvez le constater, les chats policiers ou les chats d'aveugles n'existent pas ! Ce qui est fort dommage d'ailleurs car les chats sont moins contraignants et coûtent moins cher à nourrir et à transporter que leurs opposés. Mais alors pourquoi ne les utilise t-on pas ? Car les chats n'obéissent pas et n'en font qu'à leur tête si on peut s'exprimer ainsi. Et ce n'est pas leur faute. En effet, les chiens sont historiquement issus de meutes, dans lesquelles on retrouve des dominés et des dominants. Il est donc dans leur ADN de suivre des ordres et de vivre dans des groupes. Tout le contraire des chats, qui sont des félins et qui vivent en solitaire. Car oui, vous ne verrez jamais une meute de chats, ils aiment vivre en solo et pourraient très bien vivre sans nous.