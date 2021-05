Virgin Tonic : Pourquoi les ballons de basket sont de couleur orange ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Nous sommes en 1891 lorsqu'un professeur de sport canadien à l'idée d'inventer un sport qui puisse se pratiquer hiver comme été, mais moins violent que le football ou le rugby en salle. Les premiers ballons qu'ils utilisent sont marrons. Seulement voilà, cette couleur est identique au parquet sur lequel le basket-ball est joué, ce qui pose un problème. Quelques années plus tard, en 1957, la marque Spalding (fondée par A. G. Spalding) reprend le championnat universitaire et créé un ballon orange. Pourquoi ? Tout simplement car c'est sa marque de fabrique mais aussi car c'est la couleur qui se voit le plus de manière générale. Vous remarquerez d'ailleurs que les choses qui annoncent un danger sont souvent peintes en orange. Bref, les ballons Spalding sont nés. Encore aujourd'hui, vous pouvez trouver ce nom sur la plupart des ballons utilisés à travers le monde.