Virgin Tonic : Pourquoi il ne faut surtout pas manger la nourriture que touche une mouche ?

Lorsque nous mangeons notre repas il n'y a rien de plus gênant que d'avoir une mouche qui traine autour, attendant de se poser dans notre assiette. Si pour 70% des français, accepter de partager son dessert c'est montrer son intérêt pour une personne, on vous conseille fortement de tout jeter si une mouche se pose sur votre repas. En effet, d'après une recherche menée par des chercheurs de l'université de Floride, les mouches seraient porteuses d'environ 200 bactéries et germes qui pourraient être dangereux pour la santé. Les enfants et personnes âgées dont le système immunitaire est plus faible seraient plus enclins à attraper de mauvaises bactéries par rapport aux adultes qui sont capables de se battre.

Si une mouche se pose sur votre plat, il faut arrêter de manger !

Néanmoins, ne prenez pas les choses à la légère ! L'expert en nuisibles Ron Harrison affirme qu'il faut à peine une seconde à une mouche pour contaminer un repas. "Elles ont seulement besoin de toucher votre nourriture une seconde pour que leurs pattes et les petits poils sur leurs corps transfèrent tous les germes des choses pourries qu'elles ont mangées directement sur votre assiette" affirme ce dernier. Vous l'auriez compris, dès qu'une mouche touche votre repas, il faudra le jeter et si le petit déjeuner est bon pour le régime, avaler les bactéries laissées par les mouches l'est beaucoup moins !