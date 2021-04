Virgin Tonic : moins vous dormez, plus votre QI diminue !

Ce matin dans Ginger Story, on se penche sur votre cycle de sommeil : d'abord, sachez qu'en moyenne, un être humain devrait dormir entre 7h et 9h par nuit (tout dépend de votre âge). On le dira jamais assez mais une bonne nuit de sommeil est la clé pour une bonne santé - au même titre que l'hydratation ou l'activité physique. Et ce n'est pas ! Selon une étude, le manque de sommeil pourrait vous perdre jusqu'à 5 points de QI. Menée par Tara Swart (neuroscientifique coach et conférencière à la Sloan School of Managment) atteste ainsi "que notre Quotient Intellectuel se verrait amputer de 5% si les nuits courtes ou de mauvaise qualité perduraient dans le temps", explique Neozone.

Pour préserver votre QI, dormez !

Le manque de sommeil provoque un manque d’efficacité au cours de la journée mais augmente aussi les risques d'accidents domestiques, d'accidents du travail ou de la route. "Un cerveau correctement nourri, hydraté, reposé et sollicité par de l’exercice physique sera plus à même de faire face aux obstacles de la vie courante, de surmonter les épisodes de stress en évitant une fatigue supplémentaire à tout le reste du corps", poursuit le média.

Alors pour préserver votre quotient intellectuel mais aussi pour vous assurer une bonne hygiène de vie, vous savez quoi faire !