Virgin Tonic : Pourquoi Burger King appelle à commander chez McDo ?

Voilà une opération de communication qui a eu l'effet escompté ! En effet, alors que la population française est à nouveau confinée, de nombreux commerces ont été forcés de fermer leurs portes. Quant aux autres, les semaines qui arrivent s'annoncent dores et déjà difficiles. Et cela, même pour les grands groupes. Parmi eux, Burger King, la célèbre chaîne de fast-food, vient de dévoiler un communiqué de presse très original dans lequel elle appelle à se rendre... chez McDo ! Non, vous ne rêvez pas, il semblerait bien que pour faire le buzz, le premier ait appelé à commander à manger chez le second. Une drôle d'idée de la concurrence mais un très bon moyen d'attirer l'attention sur les difficultés qui touchent cette activité !

Pour une fois, on ne rigole pas. ⬇️ pic.twitter.com/8xkNfxWZT0 — Burger King France (@BurgerKingFR) November 1, 2020

"On n’aurait jamais pensé vous demander ça un jour. Tout comme on n’aurait jamais pensé vous encourager à commander chez KFC, Quick, O’Tacos, Domino’s Pizza, Subway, Eat Sushi, Pizza Del Arte..." peut-on lire dans les premières lignes du communiqué de presse dévoilé par Burger King et avec pour titre "Commandez chez McDo". Pourtant, c'est bel et bien le cas du géant de la restauration rapide qui explique ensuite que "les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien. Donc si vous souhaitez les aider, continuez à vous régaler à la maison grâce à la livraison, à la vente à emporter et aussi au drive". Un message qui a le mérite d'être très clair et qui devrait permettre aux enseignes de restauration rapide, plus ou moins grandes, de susciter l'aide de la part du grand public. Du moins, c'est ce que l'on espère !