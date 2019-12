Virgin Tonic : Pourquoi avons-nous envie de mordre notre partenaire ?

Après une semaine de folie passée dans la Maison de Noël, le Virgin Tonic a pris des vacances bien méritées ! Et en attendant le retour de Camille et de toute l'équipe, focus sur les news les plus insolites (mais aussi les plus marquantes). Cette fois, on s'interroge : pourquoi mordons-nous notre chéri(e) ?

Parce que la vie à deux demande beaucoup d'efforts, il existe quelques petites choses qui permettent de faire durer un couple. Mais ça, ce n'est utile qu'une fois arrivé à un certain stade dans une relation. Généralement, au début, quand on est heureux de s'être trouvé et qu'on est encore en train de se découvrir, on a souvent cette envie urgente -certes- mais bizarre de mordre notre partenaire. Vous-êtes vous déjà demandé pourquoi ? On a trouvé la réponse.

Pourquoi mordre son partenaire ?

En fait, il semblerait que lorsqu'on est fou amoureux d'une personne, notre cerveau ait du mal à l'encaisser. Autrement dit, c'est un trop plein d'émotions, c'est beaucoup trop d'un coup à gérer. Du coup, on se retrouve à le/la mordre sans raison apparente. Or, c'est justement notre cerveau qui relâche la pression. On n'y aurait jamais cru, et pourtant... !