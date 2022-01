Virgin Tonic : Pourquoi aime t-on espionner nos voisins ? Une psy répond

Si vous passez beaucoup de temps de chez vous alors, peut-être faites-vous plus attention à ce que font vos voisins. Rassurez-vous, il semblerait que, mine de rien, espionner ceux qui vivent près de chez nous fasse partie intégrante de notre développement : “Ça fait partie du rapport à l'autre”, explique ainsi Hélène L'Heuillet (maître de conférence en philosophie, psychanalyste et autrice de l'ouvrage Du voisinage). ”Si on était complètement indifférent à ce qui se passe sous nos yeux, y compris dans le face à face, ça serait très inquiétant.”

“On n'aime pas espionner tous nos voisins. Ceux qui nous intéressent sont souvent ceux qui sont en face de nous ou au même niveau”, évoque en préambule la psychanalyste", poursuit-elle. L'on ne s'en rend pas toujours compte mais, nos voisins attisent notre curiosité et attisent notre oeil... comme s'ils cachaient un secret. Est-ce que l'on se croirait dans le film d'Hitchcock ? Presque !

Pourquoi espionne t-on nos voisins ?

Mais alors où est la limite ? “En regardant de l'autre côté, on cherche le détail croustillant, on observe comme l'autre est habillé, s'il est habillé, et je ne parle même pas de chercher à revivre une scène primitive par fenêtre interposée”, poursuit la spécialiste.

A vous de faire en sorte que votre intérêt pour vos voisins ne dépassent pas les règles de savoir-vivre.