Virgin Tonic : Pour vous rapprocher de vos enfants, écoutez la radio !

On vous l'accorde, ca pourrait sonner comme de l'auto-promo et pourtant, c'est tout à fait sérieux ! Selon Family Communication, pour resserrer les liens familiaux, il suffirait d'écouter la radio en voiture. Sachez que le fait de chanter de danser ensemble dans la voiture permet de se rapprocher de ses enfants (et le plus souvent, ce sont eux qui choisissent les stations ou les titres qui passent). Contrairement à la télévision donc, la radio permettrait de resserrer les liens familiaux.

Alors si jamais vous souhaitez vous rapprocher de vos enfants, voici ce qu'il faut faire : d'abord, apprenez les noms des personnalités favorites des enfants et ensuite, mettez la radio ! Ah, et petite info : les mamans de quatre enfants seraient moins stressées que les autres !