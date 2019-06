Virgin Tonic : Pour vivre plus vieux, faites la fête !

Manger sain, faire du sport... si vous aussi, vous avez tendance à tout faire pour vivre plus longtemps, alors cette nouvelle devrait vous intéresser : sachez qu'en faisant la fête, vous augmentez votre espérance de vie ! On le savait déjà, aller à des concerts régulièrement nous permet de rester en forme et même de vivre plus longtemps. Mais visiblement, vous éclatez sur le dance-floor avec vos potes feraient grimper l'estime de soi de 25% - rien que ça.

Faites la fête

Plus vous faites la fête, plus vous croisez du monde. Résultat, vous travaillez votre cohésion avec autrui (votre sociabilité). Or, intégragir avec les autres est vital pour l'homme. Alors si jamais vous recherchez votre cure de jouvence parfaite, on vous conseille vivement d'enfiler votre plus belle tenue et de foncer faire la fête !