Virgin Tonic : Pour vivre heureux, voici ce que vous devez avoir dans votre appart'

Il paraît que pour vivre heureux, il faut épouser son meilleur ami. Mais ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est son lieu de vie. Parce que l'on passe notre temps à jongler entre le travail et les sorties, le temps passé dans notre appartement est parfois minime. Alors du coup, on en néglige la décoration. Et pourtant, c'est une erreur ! Selon la science, il y aurait 8 choses à absolument avoir chez soi pour être sûr d'être heureux.

Des fleurs fraîches

Un parfum d'intérieur floral

Un mur jaune ou vert

Des bougies parfumées à la vanille

Des photos souvenirs

Un animal

Une déco épurée

Un lit fait

Ce qu'il faut savoir, c'est que selon l’Université de Vrije à Amsterdam, le jaune et le verts sont les couleurs qui susciteraient plus le bonheur que les autres. Un mur jaune rappellerait ainsi le soleil tandis que le vert, lui, évoque la verdure. Aussi, l'odeur des fleurs aurait un effet immédiat sur notre mental - tout comme celle des bougies parfumées. Les photos souvenirs réduisent le stress dans la mesure où elles nous ramèneraient vers un souvenir heureux. Enfin, il est toujours plus agréable de vivre dans un endroit où la décoration n'est pas trop chargée et où un lit est bien fait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour laisser le bonheur entrer chez vous !