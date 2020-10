Virgin Tonic : Pour son dernier jour de "liberté", un médecin a choisi de se "tronfiner"

Pour stopper au maximum la propagagtion du virus à travers le pays, le Gouvernement a choisi d'opter pour un reconfinement. En place depuis le 30 octobre minuit, ce dernier encourage la majorité des français à ne sortir que très peu. Alors évidemment, la veille, nombreux sont les français qui se sont faits plaisir : il y a ceux qui ont pris un dernier verre, ceux qui ont choisi de se faire un bon resto... et puis d'autres qui ont choisi de passer leur dernière journée de liberté dans la nature.

Il choisi de se tronfiner

"Aujourd'hui, je suis très en colère, assez indigné de la façon dont on a géré la Santé ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers mois", explique Christophe Desportes (médecin). "Dans la vie, il faut savoir s'amuser et savoir jouer des symboles. Vu que l'on veut nous confiner, moi je me tronfine", explique t-il. "C'est marrant car ça interpelle. Les gens sont un peu interloqués. Je veux montrer qu'il y a quelque chose qui déconne. Je me tronfine, mais j'en rajoute, c'est fait exprès".

Et vous, comment avez-vous passé cette ultime journée ?