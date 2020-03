Virgin Tonic : Pour se venger, elle se marie avec un comédien qui a pris l'identité de son ex

Tenez-vous bien, on a trouvé la news la plus hallucinante de la semaine. Tenez-vous bien, une magistrate française a réussi à se marier avec son ex mais, sans que celui-ci ne soit là. On vous explique.

Pour se venger, elle se marie avec un comédien qui a pris l'identité de son ex

Vous ne le croirez sûrement pas mais pour assouvir sa vengeance, la jeune femme a engagé un comédien et a fait faire de faux papier... Elle s’est présentée avec son faux mari à la mairie de Saint Denis (à la Réunion) l’année dernière. Sauf que pas de chance, elle a été mutée cette année en île de France, dans les mêmes locaux que son ex mari, c’est là qu’il a tout découvert (en plus, il est juge lui aussi). La justice a ouvert une enquête mais, on ne voudrait pas être à la place.