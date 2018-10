Virgin Tonic : Pour saluer la foule, la Reine d'Angleterre utilise un faux bras !

Oui, vous avez bien lu : la reine d'Angleterre utiliserait un faux bras mécanique offert par un étudiant australien (selon le livre "Queen of the World", écrit par Robert Hardman). On ne l'avait pas vu venir et pourtant, l'ouvrage publié fin septembre est on ne peut plus clair : la reine n'a plus besoin de se "forcer" à saluer. A plus de 90 ans, il faut bien reconnaître que le salut répétitif est fatiguant. Heureusement, elle n'a plus à s'en soucier !

Le salut de la reine

"L’ouvrage cite sa fille, la princesse Anne, qui révèle qu’il s’agit d’un cadeau fait par des étudiants australiens. "Ils lui ont offert un gant fixé sur un levier en bois. Ainsi, elle a juste à actionner le bout du levier pour que la fausse main fasse des va-et-vient. Je pense qu’ils trouvaient cela culotté, mais Sa Majesté était ravie", relate le média Sud-Ouest. On vous l'accorde, un mythe s'effondre. Mais bon, c'est la Reine et elle a tous les droits !