Quand on prend de l'âge (ou pas), on se retrouve souvent à perdre ses cheveux. Et ça, c'est clairement une raison de complexer. Heureusement, la science a toujours une solution. Dans le magazine GQ, une étude atteste que si vous ajoutez du curry dans vos plats, alors vous limiterez la perte de vos cheveux. Sponsorisée par la société Aderans (première sur le marché de la chevelure de remplacement), l'étude en question établit un classement des pays où les hommes sont les plus chauves. Résultat, le Japon écope de la 14 ème place tandis que l'Inde n'y apparait même pas. Et vous le savez, ce sont deux pays où le curry est très utilisé.

Selon Yoshiko Nakagawa (un nutritionniste), le curry est excellent pour le métabolisme et la circulation du sang - ce qui aide à stimuler la pousse du cheveux. Si vous consommez du curry tous les jours, alors vous limiterez les risques de calvitie. Et si jamais vous n'aimez pas le curry, sachez que penser au sexe aiderait également à la pousse des cheveux...