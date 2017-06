Virgin Tonic : Pour quelles raisons les femmes larguent les hommes ?

Messieurs, si vous vous êtes déjà fait largué, il y a des chances que ce soit pour une des trois raisons suivantes ! Cosmopolitan a interrogé 1000 femmes sur les raisons pour lesquelles elles ont claqué la porte à un homme et c'est le manque d'amour et de passion qui pousse le plus les femmes à prendre la poudre d'escampette (à 40%) ! Oui, c'est tout simplement quand il n'y a plus de sentiments que les femmes tournent la page. Et quitter son mec via Spotify, c'est désormais possible...

Vient ensuite l'infidélité pour 36,6% des femmes qui décident de quitter leur partenaire. Si vous allez voir ailleurs, il y a donc de grandes chances qu'elles fassent de même... pour toujours. Sur la troisième marche du podium du top de Virgin Tonic, qui vous parlait ce matin de la valise connectée qu'on aimerait tous avoir, on retrouve les mensonges répétés qui font claquer la porte à 30% des femmes interrogées par Cosmo...