Virgin Tonic : Pour qu'il n'ait plus à marcher 3 heures par jour, ses collègues lui offrent une voiture

Décidémment, on vous parle beaucoup des Etats-Unis dans le Virgin Tonic ! La semaine dernière, l'équipe vous envoyait à New York et il n'y pas une heure, on vous racontait l'histoire de cette américaine qui, voulant rester anonyme n'a pas pu toucher ses gains à la loterie. Cette fois, on vous raconte la belle histoire de ce jeune homme de 21 ans : pendant sept mois, ce dernier s'est rendu au travail en marchant et ce, quelle que soit la météo. Notez que Trenton Lewis mettait trois heures pour rejoindre son lieu de travail, situé à 18 kilomètres de son domicile.

Trenton Lewis

Il n'avait pas de voiture, il ne pouvait pas bénéficier des transports en commun. Résultat, Trenton Lewis se levait tous les jours à minuit pour prendre son service à qautre heures du matin. Se confiant à ABC News, le jeune homme a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix pour subvenir aux besoins de sa fille de 14 mois. En sept mois, il n'a pas manqué un jour et surtout, il n'a jamais été en retard. Touchés, ses collègues se sont cotisés pour pouvoir lui offrir une voiture : «Tous ceux à qui j'en ai parlé voulaient contribuer», a expliqué l'un d'entre eux. 2000 euros ont ainsi été récoltés et Trenton pourra maintenant se rendre au travail sereinement : «Je n'oublierai jamais», a t-il déclaré non sans emotion.

Vous pleurez ? Nous aussi, on vous rassure.