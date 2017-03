Virgin Tonic : Pour perdre du poids, mangez dans le noir !

C'est le printemps, alors vous avez peut être décidé de commencer à préparer vos bikini body pour l'été ? Bonne nouvelle, Camille Combal et la team du Virgin Tonic sont d'humeur généreuse ! Ils sont bien décidé à vous aider dans votre chasse au kilos en trop et dénichent jour après jour des trucs et astuces pour vous aider à perdre du poids ! Après vous avoir expliqué que pour perdre du poids il fallait manger froid, Virgin Tonic vous explique que manger dans le noir vous aide également à limiter vos apports caloriques ! Si vous voulez faire fondre votre masse, sortez donc vos bandeaux et éteignez la lumière. Derrière cette idée un peu zinzin, il y a une explication très sérieuse !

Ce sont des chercheurs allemands qui ont établi que lorsqu'on ne voit pas ce qu'on mange, on a tendance à réduire de 10% notre consommation. Le proverbe "avoir les yeux plus gros que le ventre" n'en prendrait que plus de sens, c'est souvent la gourmandise permise par la vision qui nous amène à manger de plus grande quantité. On est pas certain néanmoins que cela soit hyper pratique de manger dans le noir, surtout au déjeuner où vous risquez de passer pour une personne étrange ! Vous pouvez donc simplement vous contentez de manger équilibré ou tout simplement ne pas reprendre un rab de frites à la cantine !