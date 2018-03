Virgin Tonic : Pour partir plus tôt à la retraite... il change de sexe !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène en Argentine et non, ce n'est pas pour faire du tourisme. Avant tout, vous devez savoir que là-bas, les hommes partent à la retraite plus tard que les femmes : 65 ans pour eux contre 60 pour les femmes. Alors âgé de 59 ans, cet argentin (Sergio, de son prenom) est ainsi devenu Sergia. Oui, il a bien changé de sexe à l'état civil.

«C’est un cas manifeste d’abus, de détournement de droits à la retraite et de la loi sur l’identité sexuelle», a déclaré Matías Assennato (directeur des services de l’état-civil de la province de Salta) après ce focntionnaire ait changé son prénom. S'il a pu faire ce changement aussi facilement, c'est parce que l'Argentine fut l'un des premiers pays à faire preuve d'ouverture d'esprit : "Pour rappel, les interventions chirurgicales de changement de sexe et les traitements hormonaux sont gratuits en Argentine depuis 2015. La loi sur l'identité sexuelle autorise de plus les travestis et les transsexuels à inscrire leur "sexe autoperçu" sur leurs papiers d'identité, et non leur sexe d'origine", explique Le Dauphiné. Mais tout de même, Sergio est allé loin !