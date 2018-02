Virgin Tonic : Pour oublier votre ex, marcher lui sur la tête !

Hier, tout le monde n'a pas passé une Saint Valentin idyllique : si vous êtes célibataire ou alors, si votre coeur est en morceaux, alors il y a de fortes chances pour que vous ayez passé la soirée à vous lamenter sur votre canapé en rêvant de jouer aux flechettes avec la photo de votre ex. Bonne nouvelle, l'agence anglaise Bompass & Parr (spécialisée dans le design) a trouvé l'accessoire parfait : des semelles à l'effigie de votre ex - ou de votre pire ennemi.

Le principe est assez simple : il vous suffit d'envoyer une photo (HD) de votre ex, votre pointure et ensuite, l'entreprise l'imprime sur des semelles. Petit bonus, il vous faut préciser comment votre ex vous a largué(e), de façon à ce que l'agence puisse mesurer le traumatisme causé. Vous recevrez donc pour la modique somme de 10 livres (un peu plus de onze euros) votre paire de semelles neuves. A vous de le/la piétiner pour évacuer !