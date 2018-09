Virgin Tonic : Pour ne plus faire de faute, une enseignante imagine la règle du Mbappé !

Depuis une semaine, les élèves sont officiellement de retour sur les bancs de l'école. Et pour intéresser les élèves, mieux vaut se baser sur des valeurs sûres - comme la Coupe du monde par exemple ! Ainsi, pour la fameuse règle d'orthographe qui veut que l'on place un "m" (et non un "n") devant les lettres "m", "b" et "p", une enseignanteoriginaire du Val d'Oise a su trouver le bon exemple : "J'écris M au lieu de N devant m, b, p ("Mbappé"), explique t-elle.

Sur les réseaux sociaux, sa règle a connu un franc succès : "Je ne m'attendais pas à un tel engouement. C'est une élève qui a sorti spontanément l'exemple de Mbappé l'année dernière. Des collégiens m'ont dit qu'ils y avaient eu aussi droit dans leur classe", a avoué l'enseignante au Parisien. Après la règle de Pythagore avec Pogba ou encore ce prof de maths qui a carrément décidé de rapper pour apprendre les bases à ses élèves, les enseignants rivalisent d'ingénuosité pour intéresser leurs classes... et ça paie !