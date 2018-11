Virgin Tonic : Pour mieux dormir, gardez vos chaussettes !

On vous l'accorde, ce n'est absolument pas glamour et si en plus, vous partagez votre vie avec une personne à cheval sur le sex appeal, ça peut être un motif de rupture. Mais c'est prouvé, pour mieux dormir, mieux vaut garder ses chaussettes. On vous explique : le froid touche surtout les extrémités et peut provoquer des petites insomnies. Et quand on parle des extrémités, on pense aux mains (évidemment) mais surtout, aux pieds.

En gardant vos chaussettes la nuit, vous pourriez gagner jusqu'à 32 minutes de sommeil et ça, ce n'est absolument pas négligeable ! Alors maintenant que l'hiver arrive, maintenant que la saison des pulls, des pyjamas en pilou-pilou et des chaussettes en laine se repointe, gardez-les !