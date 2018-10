Virgin Tonic : Pour Meghan Markle, le Prince Harry renonce à boire de l'alcool

On vous l'accorde, on ne fait pas souvent dans le people. Mais vous le savez, dans le Virgin Tonic, on voue un culte à la famille royale d'Angleterre (comme 90% des français, d'ailleurs). Si nous avons tous suivi le mariage comme s'ils étaient des membres de notre propre famille, on a aussi sauté de joie quand on a appris que Meghan Markle était enceinte. Et qui dit grossesse, dit zéro alcool. Justement, pour ne pas laisser sa femme seule à boire de l'eau en soirée, le prince Harry a décidé de lui, aussi, se serrer la ceinture. Beau geste.

Le Prince Harry renonce à l'alcool

"Quand ils sont à Londres, ils passent principalement leurs soirées ensemble car il ne peut pas sortir faire la fête et boire un verre, comme il avait l'habitude de faire", a ainsi rapporté une source au Sun. Celui qui avait la réputation d'être le plus fêtard de la bande a donc décidé de se ranger, le temps que son bébé naisse. C'est beau !