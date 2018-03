Virgin Tonic : Pour maigrir, mangez dans le noir !

Quand on veut maigrir, on a tendance à se lancer dans tout et n'importe quoi. Que ce soit le régime vin rouge/ chocolat ou n'importe quoi d'autre, d'ailleurs. Si certains misent tout sur la salle de sport, il semblerait que manger dans le noir permette de maigrir. Non, ce n'est pas une bague et oui, visiblement, ça fonctionne. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic.

Cette idée nous vient d'Allemagne et plus précisémment d'une équipe de chercheurs basés à l'université de Konstanz. Leur étude, publiée dans "Food Quality and Preference", stipule que manger dans le noir serait efficace pour maigrir. Pourquoi ? Tout simplement parce que privé de la vue, le cerveau se concentre plus sur la faim. Et de cette manière, on réduit notre apport en nourriture d'au moins 10%. Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié près de 90 personnes (qui, notons-le, ne devaient pas grignoter deux heures avant le début de l'expérience). Ces 90 personnes en ensuite été réparties en deux groupes : ceux qui avaient les yeux bandés et ceux qui, vous vous en doutez, pouvaient voir.

Les deux groupes ont pu manger de la glace (pendant 15 minutes). Les personnes qui avaient les yeux bandés ont moins que mangé que les autres, 105 grammes contre 116 : "Privés de la vue, les consommateurs se sont concentrés sur ce qu'ils ressentaient sur le moment et se sont arrêtés quand ils étaient rassasiés", a expliqué Britta Renner, auteure principale de l'étude.

Alors si vous voulez perdre un peu de poids, vous savez quoi faire !