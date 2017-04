Vous être accro à la cigarette ou au café et vous voulez arrêter ? Le jeu Tetris pourrait bien être LA solution à toutes vos addictions ! Une étude réalisée par des universités britanniques et australiennes lue sur National Journal semble aller dans ce sens... Empiler les formes colorées de Tetris trois minutes par jour ferait en effet plonger notre envie de succomber à la tentation à 13,9% ! Incroyable, non ? Selon les chercheurs, "la motivation dans la consommation de drogues ou de nourriture est provoquée par l'expérience imaginaire de l'achèvement de ce but". Or, se concentrer sur Tetris permettrait tout simplement de nous distraire de cette envie compulsive... Ca peut aussi marcher pour le fromage que 95% des Français consomment au moins une fois par semaine.

Tetris irait chercher bien plus loin qu'on ne le pensait ! "Le jeu fait appel aux systèmes visuels et spatiaux du cerveau, qui sont utilisés lorsqu'on cherche à accomplir un désir, et les distrait assez longtemps pour permettre à l'envie de diminuer", explique le National Journal. Une vertu pas spécifique à Tetris évidemment. Candy Crush pourrait aussi faire l'affaire selon cette même étude. Parce que tenez-vous bien, on aurait moins de concentration que les poissons rouges et voici pourquoi...