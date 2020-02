Virgin Tonic : Pour leur premier date, il emmène son match Tinder braquer une banque

Ce matin, les célibataires sont à l'honneur dans le Virgin Tonic ! D'abord, on sait où trouver le plus de célibataires heureux. Ensuite, on a trouvé le date le plus improbable. On vous explique : Christopher Castillo, un américain, a emmené son match Tinder braquer une banque.

Il emmène son match Tinder braquer une banque

Il l’avait rejoint devant chez elle pour prendre sa voiture. Elle ne s’attendait à rien quand il lui a demandé de s’arrêter devant une banque et de l’attendre... évidemment, la jeune femme n'a pas compris qu'il se passait lorsqu'elle l'a vu arriver avec de l'argent dans les mains. Il lui a demandé d’accélérer et de rouler pendant 30 minutes.

Heureusement, la femme n’a pas été considérée comme complice mais se souviendra de ce rendez-vous comme le pire de toute sa vie...!