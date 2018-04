Virgin Tonic : Pour les joueurs de Fortnite, une université américaine offre une bourse de 4000 dollars

Difficile de passer à côté du phénomène Fortnite : que vous soyez un joueur assidu ou un simple amateur, vous avez forcément entendu parler du jeu : même Fall Out Boy l'a intégré à la scéngraphie de ses concerts ! Pire, Drake y joue. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'université d’Ashland, dans l’Ohio. Pourquoi ? Tout simplement parce que la fac compte bien étendre son programme E sport. En plus de League of Legends, Overwatch et Counter-Strike, la fac s'intéresse maintenant à Fortnite : les records du jeu sont importants alors évidemment, ce n'est qu'une question de temps avant que Fortnite n'entre en ligue professionnelle et universitaire.

Ainsi, les sélections commenceront à la rentrée prochaine : les joueurs sélectionnés auront droit à une bourse de 4000 dollars - rien que ça. Mais attention, il ne suffit pas d'être bon au jeu vidéo pour décocher la bourse. Selon le 20 minutes, il faudrait aussi être bon dans toutes les matières ! Alors s'il y a de futurs joueurs pro dans l'assistance, vous savez quoi faire !