Vous le savez peut-être, le mois de novembre (baptisé le mois sans tabac) est propice à arrêter la cigarette. Alors que beaucoup hésitent à sauter le pas (par peur de ne pas savoir comment vivre sans fumer), d'autres profitent de ce fameux mois pour justement se détacher de leur paquet de cigarette.

Depuis son lancement, le Mois sans tabac a réuni près de 900 000 personnes tandis que 52 000 envisagent de sauter le pas. Selon Santé publique France, "l'aide d'un professionnel de santé augmente de 70% les chances de réussir son sevrage". Et, vous ne le savez peut-être pas mais, les chances d'arrêter sont multipliées par cinq après 30 jours d'abstinence.

Le mois sans tabac !

Revoir son alimentation (en amont)

Pour ne pas tomber dans le piège de la nourriture et du grignotage, on vous conseille vivement de revoir votre façon de manger AVANT d'arrêter de fumer. L'idée ? Eviter la prise de poids qui, parfois, accompagne l'arrêt du tabac.

La méditation (ou le yoga)

Le principe ? Réduire le stress - qui nous pousse bien souvent à fumer.

Le sport

Pour canaliser le stress et l'anxiété, rien de tel que le sport.

Pour sauter le pas et on vous donne rendez-vous juste ici. Et si vous souhaitez recevoir les conseils des Paillettes, les podcast sont là pour ça !