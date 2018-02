Virgin Tonic : Pour la Saint Valentin, vivez « l’expérience culinaire la plus romantique de l’histoire » avec McDonald's !

Si vous faites partie des 18% de français qui comptent fêter la Saint Valentin, alors peut-être que vous cherchez encore LA bonne idée. En France, vous pourrez faire livrer vos essages à vélo mais en Angleterre, on prend les choses au sérieux. Ainsi; les couples anglais auront le choix : passer la nuit dans le sous-marin de la BBC (oui, oui) ou alors, s'offrir une soirée romantique au Mcdo de New Castle. Oui, c'est possible.

Le 14 février prochain, le restaurant proposera un menu spécial Saint Valentin. De 19h à 21h, les couples seront invités à vivre « l’expérience culinaire la plus romantique de l’histoire ». Côté menu, on a mis les petits plats dans les grands : Bouchées au cheddar et des bâtonnets de carotte (avec du cream cheese). Pour le plat, il y a le choix entre un burger signature, un Filet-O-Fish, un veggie burger, vingt nuggets ou un Big Mac. Ajoutez les frites, le coca et évidemment le dessert : McFlurry, muffin, tarte aux pommes ou salade de fruits ? A vous de choisir !