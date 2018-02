Virgin Tonic : Pour la Saint Valentin, passez la nuit dans un sous-marin !

Quand vient la Saint Valentin, on trouve deux types de personnes : d'abord, il y a celles qui donnent tout (comme pour se rattraper) et ensuite, il y a celles qui s'en fichent, clamant que c'est une fête commerciale et qu'en plus, ils ne s'appellent pas Valentin. Toujours est-il que lorsqu'on est en couple, c'est toujours sympa de marquer le coup. Et en Angleterre, on l'a bien compris. Résultat, il est maintenant possible de louer pour une nuit le sous-marin de la BBC via Air b'n'b.

Passez la nuit dans un sous-marin !

Le sous-marin qui, le plus souvent, est utilisé dans le cadre de documentaires, sera donc ouvert au public pour la Saint Valentin. Mais attention ! Pour pouvoir y passer la nuit, il faut remplir quelques conditions :

Ne pas prendre de selfie avec les animaux marins

Ne pas être somnambule

Et surtout, ne PAS avoir vu Les Dents de la Mer (oui, c'est une vraie condition).

"Vous n'avez pas besoin d'être astronaute pour découvrir un nouveau monde. Nos océans regorgent d'espèces bizarres et de paysages spectaculaires et extraterrestres. Parlez-nous de votre aventure idéale en haute mer. Que rêvez-vous d'explorer sous les vagues ?", demande l'annonce. A vos claviers, donc ! Ou alors, bon courage pour trouver une idée plus cool que ça.