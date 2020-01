Virgin Tonic : Pour la Saint Valentin, gagnez le concours Air bnb et dormez chez Juliet Vérone !

Imaginez deux secondes vous plongez dans l'univers romantique de Roméo et Juliette... à quelques jours de la Saint Valentin, concrètement, on ne peut pas faire mieux. Et justement, Airbnb a un petit cadeau pour vous : un concours qui vous permettrait de dormir chez Juliet Vérone - oui, un peu comme à l'époque où vous pouviez dormir au Louvre. On vous explique.

Bonne Saint Valentin !

Pour cette opération signée Airbnb, la maison nommée Casa Di Giulietta (qui est un musée situé à Vérone) a été mis en lumière. Si vous écrivez une des plus belles lettres d’amour sur votre histoire et quelle est sélectionnée, vous allez pouvoir dîner et dormir en Italie dans cette maison pour la Saint Valentin... Magique, non ? Alors à vos stylos !