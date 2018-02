Virgin Tonic : Pour la Saint Valentin, faites livrer vos messages... à vélo !

On ne va pas se mentir, la Saint Valentin n'est pas non plus la fête de l'originalité. Sortis des bouquets de fleurs, des chocolats et des dates au resto, on est vite à court d'idée. Alors si jamais vous souhaiter faire dans l'originalité, sachez que la Maison du Vélo fera livrer vos messages ! Oui, un coursier sillonnera Toulouse en long, en large et en travers sur son deux roues pour répandre amour et bons sentiments. C'est pas beau, ça ?

Petit bonus, les messages seront "inscrits sur des cartes graphiques, concoctées grâce au 'vélo psychédélique'", explique La Dépêche. Les cartes en question seront livrées - dans un périmètre de 5 km autour de La Maison du Vélo (située en face de la gare Matabiau, à Toulouse). "Nous voulions nous éloigner des clichés commerciaux autour de la Saint-Valentin, avec une analyse originale et humoristique", a expliqué Alice Pavillet. "C'est une manière de faire bouger les lignes sur les questions climatiques, montrer que le vélo est une solution aux problèmes de pollution et d'embouteillages", poursuit-elle.

Si vous ne savez pas encore si la personne en question vous plait vraiment, alors la carte est une très bonne alternative. Si vous êtes seul(e), sachez que la maison du Vélo recherche des volontaires ! Alors, à vos vélos !