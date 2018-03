Virgin Tonic : Pour la journée mondiale du sommeil, 5 trucs pour mieux dormir !

En moyenne, nous passons près de 118 jours de nos vies à dormir. On vous l'a probablement déjà dit mais on préfère se répéter : pour être efficace dans la journée, le sommeil est pri-mor-dial. Et pour la journée mondiale du sommeil, on vous a listé quelques petites idées qui pourront vous aider à mieux dormir. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

Parce que personne ne crache sur un café après le repas, on comprend que le soir, vous aimiez boire le votre tranquillement. OR, le café est un excitant. Pour passer une bonne nuit, évitez le café après 18h. Et vraiment, vous ne pouvez pas vous en empêcher, choisissez du déca.

Le sport détend, c'est vrai. Pourtant, il est plus préférable de pratiquer une activité sportive le matin pour passer une bonne journée. Le soir, on aura tendance à être énergique après une séance... et ça, pour dormir, ce n'est pas bon.

Vous n'avez pas envie d'aller vous coucher en vous sentant "lourd(e)". Alors pour être sûr(e) de bien dormir, on dîne léger !

Dans la chambre, on évite les couleurs criardes ou agressives ! Non, avoir des murs rouges ne vous aidera pas à dormir. A la place, on choisit des couleurs claires, de quoi détendre. Et si jamais vous avez quelques huiles essentielles à déposer sur votre oreiller, n'hésitez pas.

C'est logique mais on préfère le répéter. Pour mieux s'endormir, éviter les écrans est hyper important. Alors même si vous avez quelques épisodes en retard sur Netflix, retenez-vous !

Normalement, avec tout ça, vous devriez pouvoir dormir tranquillement cette nuit ! Et si jamais vous êtes en couple, voici quelques tips pour mieux dormir à deux !