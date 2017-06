Virgin Tonic : Pour la dernière de l'année, l'équipe arrive à Marseille ! 

Ce matin, on ne savait plus où donner de la tête. La dernière émission de l'année approche et évidemment, l'équipe ne pouvait pas imaginer un seul instant la donner depuis son studio. Mais pour choisir la bonne ville, c'est un véritable casse-tête : Ginger voudrait aller à Toulouse, Clément vote pour la Vendée, Nico mise tout sur Saint Etienne et Freddo irait bien à Marseille - là où le Summer Electroshock est déjà prévu. Pour départager tout le monde, Camille a décidé de jouer à un jeu ! Alors, où irons-nous ?

Pour les départager, Camille a imaginé un questionnaire rapide mais il n'y a qu'une question qui compte. Nico est le premier à se faire éliminer. La question la plus importante était la troisième et celui qui a bien répondu, c'est Clément ! Grâce au groupe Zebda, il remporte une manche ! Clément a donc dû faire un choix et a éliminé Ginger.

Après une heure de quiz et une suspense insoutenable, on sait que la dernière émission du Virgin Tonic se fera à Marseille !