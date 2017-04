Pour fêter la nuit de Pâques, comme ces artistes sur les réseaux sociaux, la paroisse de Cambrai dans le Nord a organisé samedi soir dernier une "christothèque". C'est quoi ça ? Une discothèque où sont remixées des musiques chrétiennes par le prêtre Robert Wrona, décidément pas comme les autres ! En effet, il est aussi "DJ Padre" ! De 23h à 3h du mat', juste après la veillée Pascale, le prête a remixé des chants chrétiens et des "louanges de à Dieu" vêtu de sa soutane. Juste avant, on a pu écouter le groupe de rap chrétien "Bethléem bâtiment C" originaire de Créteil.

Nées au Brésil pour attirer les jeunes à l'Eglise, ces soirées se sont exportées à Cambrai depuis quelques années et connaissent un certain succès. On peut ainsi lire dans le communiqué officiel : "Dans les paroisses de Cambrai se posait la question de savoir comment rejoindre les jeunes qui ne connaissent pas bien Jésus-Christ et qui ont souvent une fausse image de l'Eglise". Une "christothèque" afin de "manifester aux personnes éloignées de l'Eglise un autre visage, sûrement inattendu, de celle-ci" mais aussi montrer "l'aspect joyeux qui fait partie de l'essentiel du message chrétien".