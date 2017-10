On se bat contre les enfants pour qu'ils le fassent trois fois par jour et parfois, on oublie nous-mêmes de le faire. Pourtant, se brosser les dents est primordial ! Bien sûr, il faut conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des dents mal brossées augmentent les risques de migraine.

Parce que les chercheurs et les scientifiques étudient tout et n'importe quoi (du shopping au sommeil en passant par l'intelligence), une équipe de scientifiques a choisi d'analyser le lien entre la bouche et la tête : Croyez-le ou non, quand on ne se brosse pas les dents, le taux de nitrate dans la bouche augmente. Et le nitrate, c'est ce qui favorise les migraines. Lorsque l'on se brosse mal les dents, on peut donc être sujet à des maux de têtes. Alors à partir de maintenant, faîtes extrêmement attention ! Et pour bien faire, on se brosse les dents au moins pendant deux minutes.