En voiture ! En Chine, le gérant d'un supermarché a été témoin d'une scène plutôt particulière. Alors qu'il pleuvait des cordes, un homme a choisi d'aller garer sa voiture dans le supermarché pour éviter de se faire mouiller. Avant de regarder la vidéo, on pourrait croire qu'il s'agit d'un accident et que le conducteur est entré dans la boutique parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Mais non, il arrive lentement et se gare tranquillement. Voyez plutôt

Evidemment, ne reproduisez pas la même chose ! Investissez dans un parapluie, c'est plus prudent ! Mais dans le Virgin Tonic, on est fan.