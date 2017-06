Virgin Tonic : Pour être un meilleur conducteur, jouez à Mario Kart !

Vous êtes accro aux jeux vidéo et voulez passer votre permis ? Vous êtes déjà sur la bonne voie ! Si la reine d'Angleterre conduit sans permis et c'est légal pour elle, ça ne le sera pas pour nous, voilà pourquoi il va vous falloir mettre toutes les chances de votre côté... en jouant à Mario Kart ! En effet, une nouvelle étude publiée le 13 juillet dans la revue Psychological Science a démontré que ceux jouant aux jeux d'action étaient prédisposés à être de meilleurs conducteurs. "Nos recherches montrent que jouer à des jeux vidéo d'actions faciles d'accès ne serait-ce que cinq heures permet d'aider les gens à améliorer leur coordination visuo-motrice" explique Li Li, l'auteur principal de l'étude.

Pour les besoins de l'étude on a divisé un groupe de 80 étudiants en deux : les gros joueurs de jeux vidéos (plus de cinq heures par semaines) et les autres. Dans le simulateur de jeu, l'étudiant devait veiller, à l'aide du volant, à ce que la voiture virtuelle suive une ligne blanche en restant le plus au milieu de la route. Les résultats sont formels : les gros joueurs étaient bien plus habiles et précis que ceux n'ayant pas ou peu l'habitude des jeux vidéo. Le second test à été de demander à des novices de s'entrainer pendant 10 heures soit sur Mario Kart soit sur Roller Coaster Tycoon III, un simulateur de parc d'attraction. Ceux ayant joué à Mario Kart vu leur coordination visuo-motrice s'améliorer, au contraire de ceux ayant joué à Roller Coaster Tycoon III qui n'ont vu aucun changement. Vous l'auriez compris, le jeu Mario qui est désormais dispo sur iOS va devenir indispensable à votre vie. A vos marques, prêts, partez !