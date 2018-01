Depuis le succès de Multiply, Ed Sheeran ne sait plus vraiment ce qu'est l'anonymat. Celui qui vient tout juste de se fiancer (et de remporter un Grammy) peut difficilement se déplacer sans être reconnu et évidemment, on comprend que cela puisse être difficile à vivre. Alors pour avoir un minimum de tranquillité, le chanteur britannique a trouvé une solution : il a racheté toutes les maisons qui entouraient la sienne. Oui, Ed Sheeran est l'heureux propriétaire de tout un corps de ferme en Grande-Bretagne. Mais avec une fortune estimée à 40 millions de livres, il peut clairement se le permettre.

Et ce n'est pas tout ! Ed Sheeran aurait, en plus, effectué quelques travaux : "il était de noto­riété publique qu'il avait fait construire un tunnel pour pouvoir accé­der à un pub privé direc­te­ment de sa maison", rapporte Voici. On aimerait bien faire la même chose avec le supermarché le plus proche mais on n'a pas les mêmes moyens.