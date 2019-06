Virgin Tonic : Pour être productif au travail, chantez avec vos collègues !

La productivé au travail, c'est important. Et pendant que certains préconisent un certain nombre d'heures de travail dans la journée, d'autres se focalisent sur quelques jours par semaine. Mais visiblement, il y a mieux ! Tenez-vous bien, chanter avec vos collègues jouerait sur votre bien-être et, petit bonus, cela vous permettrait même d'être plus productif. Au Royaume Unis, une entreprise a décidé de tenter l'expérience : résultat, tout le monde est plus heureux et donc, travaille mieux ! "La pratique d’instruments de musique au travail et le chant dans des chorales de bureau est devenu si populaire qu’elle a suscité des séries télévisées, des compétitions nationales et même des ligues locales de chorales", explique ainsi GQ.

Une chorale au travail !

"L'entreprise espère que la musique sur le lieu de travail va générer une plus grande loyauté des équipes, du bonheur et de la productivité", poursuit le média. "Ça donne de la confiance en soi, un sentiment d’accomplissement. Et du fun,” raconte une émployée birtannique. Alors si jamais vous voulez mettre de l'ambiance sur votre lieu de travail, vous savez quoi faire !