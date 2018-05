Virgin Tonic : Pour être plus satisfait, ne faites pas l'amour dans votre chambre !

On ne vous vous apprend rien, le Virgin Tonic est le genre à vous donner toutes sortes de conseils : il n'y a pas si longtemps, on vous donnait les tips pour renforcer votre couple. Et ce matin, l'équipe a trouvé un nouveau conseil dans le magazine Biba. Si vous êtes en couple et si vous voulez pimenter un peu votre vie sexuelle, on vous invite donc à "sortir des sentiers battus". Ainsi, House Method (enseigne spécialisée dans l'aménagement intérieur et extérieur de la maison) a interrogé près de 1000 personnes afin de savoir dans quelles pièces ils faisaient le plus souvent l'amour. Et ce qui en ressort, c'est que les couple qui ne font pas l'amour dans la chambre auraient "10,5% de satisfaction en plus vis-à-vis de leur relation et sont 33% plus satisfaits de leur vie intime que ceux qui ne bougent pas du lit conjugal", explique Biba.

Parmi les pièces les plus prisées, il y a le salon et la salle de bain. Sans grande surprise, on ne retrouve pas beaucoup de couples prêts à se lâcher dans le grenier ou dans le jardin. Mais en même temps, peut-on vraiment les blâmer ?! Toujours est-il que si vous cherchez à pimenter un peu votre relation, vous savez ce qu'il vous reste à faire !