Virgin Tonic : Pour être plus intelligent, mangez de la glace au petit-déjeuner !

A force de suivre le Virgin Tonic, vous avez probablement fini par comprendre qu'on pouvait trouver des études scientifiques sur tous les sujets. Quand l'infidélité ou le sport ne sont pas passés au crible, les chercheurs s'intéressent à notre assiette et surtout, à ce que notre alimentation fait à notre cerveau. Aujourd'hui, on se penche sur le petit-déjeuner : certains conseillent de le prendre salé, d'autres ne jurent que par les pains au chocolat. Mais selon un chercheur japonais, manger de la glace au petit-déjeuner rendrait plus intelligent.

Et bon appétit !

Le professeur Yoshihiko Koga explique que manger de la glace "augmenterait la réactivité et réduirait la confusion mentale". Evidemment, il s'est basé sur des résultats précis et pour les obtenir, il a pris soin d'étudier trois différents groupes : le premier a consommé un petit-déjeuner normal, le deuxième a eu droit à de la glace tandis que le dernier a dû se contenter d'un verre d'eau glacé (sympa...). A la fin de l'étude, le professeur s'est rendu compte que ceux qui avaient consommé de la glace avaient "des ondes cérébrales en abondance" : moins de confusion, plus de réactivité...bref, tout ce qu'il faut pour être efficace. Notez que ceux qui ont bu un verre d'eau tous les matins ont eu à peu près les mêmes résultats mais avec beaucoup moins de puissance. Du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire !