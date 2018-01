Virgin Tonic : Pour être moins mouillé, faut-il courir ou marcher sous la pluie ?

Si vous n'aimez pas la pluie alors en ce moment, vous êtes servis. Quand on se retrouve sous une averse, le plus souvent, on a le réflexe de se mettre à courir. Pourquoi ? Tout simplement pour être le moins mouillé possible. Sauf que clairement, on ne sait pas quel est le bon comportement à adopter ! Plusieurs scientifiques se sont déjà penchés sur le sujet (oui, oui) et tous ne tombent pas toujours d'accord. Selon une étude menée par Franco Bocci (et publiée dans le European Journal of Physics, la vitesse n'est pas le seul facteur à prendre en compte. En fait, il faut aussi se pencher sur la morphologie. Parce qu'effectivement, en courant, vous resterez moins de temps sous l'eau. Sauf que vous rencontrerez beaucoup plus de gouttes sur le parcours.

«Disons qu’en général, la meilleure chose à faire est de courir le plus vite possible. Pas toujours, mais en général. Si vous êtes vraiment maigre, il est plus probable qu’il y ait une vitesse optimale. Mais sinon, il vaut mieux courir vite.», explique t-il dans son étude. Donc, pour résumer, pour être le moins mouillé possible, il faut mieux courir plus ou moins vite, selon votre morphologie. Certains scientifiques vont même jusqu'à étudier la vitesse du vent. Mais nous, on se contentera de vous donner un ultime conseil : n'oubliez pas votre parapluie.