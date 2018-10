Virgin Tonic : Pour être heureux en couple, ne montrez rien sur les réseaux sociaux !

Vous connaissez le dicton ("pour vivre heureux, vivons cachés") et clairement il n'a jamais été aussi vrai. Si vous venez de vous mettre en couple (ou même si vous l'êtes depuis un bon moment), alors vous cherchez peut-être la recette miracle pour être heureux à deux. Eh bien sachez qu'il n'y a rien de plus simple : à une époque où les réseaux sociaux prennent une place infinie, à une époque où le nombre de likes semble plus important que notre nombre d'amis réels, on a tendance à vivre aux travers de Facebook, Instagram ou Twitter. Et justement, les couple heureux sont ceux qui ne cherchent pas à étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vivent dans l'instant.

"Quand les gens sont heureux ensemble, ils vivent une vie réelle. S’ils vivent bien, les couples ne voient pas de raison pour laquelle il doivent passer leur temps sur Internet prouvant leur bonheur aux autres", explique Le Saviez Vous. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que "tous les couples qui sont heureux disent que le sentiment du vrai bonheur apparaît tout simplement à cause de la présence de la personne qui est chère. On ne peut pas montrer son bonheur sur Instagram". Le simple fait d'être ensemble, suffit au bonheur et non, pas besoin d'une photo sur Insta avec la caption "Bae".