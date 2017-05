Virgin Tonic : Pour être heureux en couple, faites CETTE activité...

Si on sait déjà que les massages sont bons pour se détendre, les faire en couple serait encore mieux (et font partie de ces petites attentions en amoureux qui changent tout) ! En effet, une étude de l'Université de Northumbria au Royaume-Uni rapporte que les couples qui se font des massages améliorent leur condition physique et émotionnelle ! Pour arriver à cette conclusion, 38 participants divisés en deux groupes (les masseurs et les massés) ont été suivis pendant trois semaines. Après chaque session de massage lors de cette période, les couples devaient évaluer leur bien-être mais aussi leur satisfaction amoureuse ou encore leur capacité à s'adapter. Résultat, les massages ont eu de très bons résultats au regard de ces critères. Trois semaines plus tard après cette étude, les nouveaux questionnaires de bien-être ont révélé un niveau de bien-être encore supérieur ! 91% des participants recommandent d'ailleurs le massage en couple ...

Le docteur Sayuri Naruse, en charge de l'étude, explique à The Independent : "Les bienfaits des massages réalisés par des professionnels sont très bien documentés. Mais cette recherche montre qu'il est possible d'obtenir des résultats similaires lorsqu'on se masse mutuellement avec son partenaire, et cela même si on n'a pas reçu de formation". D'autres enquêtes révèlent d'ailleurs que les massages ont une influence sur la stabilité d'un couple ! Sinon, faire l'amour donne deux jours de bonheur à votre couple !