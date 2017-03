Virgin Tonic : Pour être heureux en couple, buvez ensemble !

Quand on est couple depuis des années, la routine et l'habitude s'installent vite. Et ça, c'est la pire chose au monde. Et encore, on ne parle pas de disputes qui parsèment le parcours. Voilà pourquoi quand on a trouvé la recette du bonheur signée Atlantico, on a pensé à vous : sachez que vous être heureux en couple, il suffirait de boire ensemble. En fait, les couples qui sortent et boivent à deux ont plus de chance de voir durer leur couple. Par contre, si l'un des deux boit et que l'autre reste sobre, ce sera différent.

Selon Reuters, il a fallu interroger "4 864 personnes mariées au sein de 2 767 couples ensemble en moyenne depuis 33 ans". Après cette étude, les chercheurs ont déclaré ne "pas être sûrs des conclusions qu'il faut tirer de cette étude". "Mais il se pourrait que les couples ayant le plus de loisirs ensemble aient une meilleure vie conjugale", ont-ils déclaré. Notez que ce n'est pas la quantité d'alcool ingurgitée qui est importante mais bien le fait que les couples boivent ensemble. Voilà qui devrait vous donner quelques idées pour redonner un coup de pep's à votre relation !

Mais n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération.