Virgin Tonic : Pour être augmenté, habillez vous comme votre patron !

Vous rêvez d’une augmentation mais ne savez pas comment vous y prendre ? Virgin Radio a peut-être la solution pour vous ! Selon une étude relayée ce matin dans le Virgin Tonic spéciale Trivial Pursuit, pour obtenir un salaire plus élevé, il faut vous habiller comme votre patron. C’est le chaine de grands magasins Dehenhams qui révèle cette astuce complètement incroyable ! L’effet miroir, il n’y a que ça de vrai ! 68% des managers interrogés ont révélé faire plus attention aux employés qui ont le même style vestimentaire qu’eux. Que votre boss soit plutôt veste en tweed ou minijupe, vous savez ce qu’il vous reste à faire… ou pas !

Cette même étude révèle également que les employés anglais pensent que s’habiller de la même manière que leurs collègues contribuent à une meilleure ambiance dans les bureaux et augmente la productivité. 54% se disent être influencés par les habits de leur patron et leurs coéquipiers, et plus étonnant, 33% parmi eux affirme s’être déjà accordés avec un collègue pour s’habiller de la même manière… Vous reconnaissez-vous dans ces chiffres ?