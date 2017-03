Virgin Tonic : Pour détecter un infidèle, écoutez bien sa voix !

Difficile de savoir si quelqu'un nous trompe. Mais selon des chercheurs canadiens et leur étude publiée dans "Evolutionary Psychology", c'est à la hauteur de la voix qu'il faut se fier, une sorte de baromètre mesurant le taux d'infidélité d'une personne. C'est en tout cas notre perception ! Pour arriver à ces conclusions, deux versions de voix enregistrées modifiées électroniquement ont été testées sur les participants à l'étude. On les a ensuite interrogés sur l'infidélité des personnes derrière ces voix. Résultat, plus la voix d'un homme est basse, plus les femmes le voient infidèle. A l'inverse, plus la voix d'une femme est aiguë, moins les hommes la sentent de confiance... Voici d'ailleurs le top 3 des villes les plus infidèles de France !

Ce lien entre voix et infidélité, qui ferait maigrir, peut s'expliquer par les hormones. Le professeur David Feinberg, conseiller des auteurs de l'étude, explique à l'AFP : "Les hommes avec des niveaux élevés de testostérone ont une voix plus basse, et les femmes avec des niveaux d'œstrogènes plus élevés ont une voix aiguë plus haute". La méfiance des personnes infidèles viendrait de mécanismes de protection à travers les âges selon Jillian O'Connor, auteur principal de l'étude : "L'infidélité est coûteuse avec un impact émotionnel, des coûts financiers et la perte potentielle de l'unité familiale".